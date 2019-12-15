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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاب حضرمي يشتري ساعة يد بـ 5 آلاف ريال.. ويكتشف أن سعرها أكثر من 700 يورو “صور“ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
الخليج 365 - عبدالله محسن
اشترى شاب من ساحل محافظة حضرموت، ساعة يد من إحدى البساط الشعبية بمدينة المكلا بسعر باهض في حد ذاته، وزهيد لمن يدرك قيم الأشياء الثمينة .
ويقول الشاب سعيد لطفي البالغ من العمر 29 عاما "لليمن العربي"، إنه أثناء قيامه بشراء بعض الحاجيات الخاصة به من الأسواق الشعبية بالمكلا، لفتت انتباهه ساعة يد تبدو ذات قيمة كبيرة.
ويضيف الشاب قر شراء الساعة بمجرد أن وزنها ثقيل إلى حد ما، ولأنها تزال تعمل وفي حالة جيدة بمبلغ 5 آلاف ريال، أي ما يعادل نحو 8 دولارات بعد جدال مع البائع.
ويشير الشاب لطفي الى انه بعد قيامه بالبحث عن جودة الساعة في محركات الانترنت؛ اكتشف أن الساعة التي قام بشرائها ماركة “ديزل“.
ولفت الشاب أنه عندما عرض الساعة على بائع ساعات يعمل في محل فخم بالمكلا، أعطى البائع لها 50 ألف ريال يمني مقابلها في الحال، أي ما يعادل 68 دولارا، لكنه رفض بيعها، مؤكدا أن قيمتها في شركات التسوق الالكتروني تفوق الـ 700 يورو.
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