محافظ حضرموت يُطلع وزير التعليم العالي على المشاريع التطويرية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمكتبه اليوم بالمكلا ، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حسين عبدالرحمن باسلامة الذي يزور المحافظة حالياً ممثلاً لدولة رئيس الوزراء في أعمال المؤتمر الدولي الأول للحوسبة والهندسة الذكية المنعقد بجامعة حضرموت خلال الفترة من 15-16 ديسمبر الجاري.



ورحب المحافظ بالوزير ، شاكراً جهوده في خدمة التعليم العالي وتفقده الدائم لمؤسسات التعليم العالي في حضرموت .

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بدوره أشاد معالي وزير التعليم العالي بما تشهده حضرموت من نهضة ونشاطات علمية وبحثية واستقرار تعليمي بفضل حالة الأمن التي تنعم بها، مشيداً بجهود المحافظ البحسني في استتباب الأمن واعتماد مشاريع تطويرية لتطوير التعليم العالي في حضرموت .

وجرى في اللقاء استعراض أوجه التعاون بين السلطة المحلية والوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم العالي ومجال البحث العلمي، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في وزارة التعليم العالي لتطوير المناهج الدراسية في جامعتي حضرموت وسيئون وكليات المجتمع وكلية الشرطة بحضرموت بما يتواكب مع التطورات العلمية الحديثة .

وخلال اللقاء أطلع المحافظ، معالي الوزير على النشاطات الأكاديمية والبحثية التي تنظم في جامعتي حضرموت وسيئون وكليات المجتمع ، والمشاريع المستقبلية التطويرية التي تتبناها السلطة المحلية بالمحافظة لدعم التعليم العالي والتي سيتم الإعلان عنها قريباً .

وأعرب د. حسين باسلامة عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يوليه المحافظ البحسني للتعليم العالي وتسخير الإمكانيات لخدمة تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في حضرموت .