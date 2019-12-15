شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحذير هام وعاجل من قوات الحزام الأمني لكافة الأسر والمواطنين الشماليين في العاصمة عدن "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت عمليات الدعم والاسناد في العاصمة المؤقتة عدن، تعميما أمنيا جديدا إلى كل تاجر‏ ‏أو مواطن أو أسرة شمالية او جنوبية ‏متواجدة في عدن وتتعرض للابتزاز ‏أو الإهانة من ‏قبل عساكر او بلاطجة ‏يدعون تبعيتهم للحزام الامني او الامن العام، بأن عليهم التواصل مع العمليات التابعة للحزام الامني أو إدارة أمن عدن فورآ.

وأكد البلاغ الصادر أمس عن قوات الحزام الأمني، ان عمليات الدعم والإسناد والحزام الأمني وقوات الطوارئ، ستتلقى أي بلاغ من المواطنين عن أي اعتداء او اي اعمال همجيه من عناصر خارجه علي النظام والقانون في العاصمة عدن

جديد "الخليج 365"

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