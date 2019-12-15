شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في ضربة موجعة للرئيس هادي والتحالف العربي ...دولة عربية تعلن رسميا اعترافها بحكم الحوثيين لليمن وعقد اول لقاء دوبلماسي "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى سفير جماعة الحوثيين لدى ايران، إبراهيم محمد الديلمي القائم بالأعمال الليبي المعتمد لدى طهران علي العبيدي. ونشر الديلمي صورة على حسابه في تويتر تجمعه بالديبلوماسي الليبي في أول لقاء من نوعه منذ إعلان تكليفه من قبل جماعته سفيرا لها بإيران. جديد "الخليج 365" Advertisements وقال سفير الحوثيين:" بسطنا الحديث حول الشأن اليمني والليبي ونقاش مستفيض حول مآلات العدوان وضرورة قيام الدول العربية والإسلامية بواجباتها تجاه اليمن وتعزيز العلاقات الليبية اليمنية" .

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