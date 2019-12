شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر بسبب ملابسها .. إيفانكا ترامب تثير جنون المغردين أثناء زيارتها إلى قطر (صور) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - لفتت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأنظار في قطر، على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة 2019.

وظهرت إيفانكا، أمس السبت، مرتدية عباءة عصرية سوداء مزركشة بخيوط ذهبية عند منطقة الأكتاف، خلال أمسية ختامية في المتحف الوطني القطري، ولاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بإطلالة إيفانكا هذه.

وخلال مشاركتها في منتدى الدوحة، قالت إيفانكا: "إن 2.7 مليون امرأة في 104 دول مختلفة لا يستطعن العمل في كافة القطاعات كالرجال. وفي 75 دولة لا يمكن للمرأة تملك العقارات أو حتى استئجارها، ما يعني عدم إمكانية تطوير قدراتها وازدهارها".

وقالت إيفانكا في حوار أجرته معها متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "أهم استنتاجات اليوم الأول من مناقشات منتدى الدوحة هو أن تمكين المرأة في صميم تحقيق الاستقرار. وحقوق المرأة في بؤرة مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار التابعة لها".

Beautiful final evening at the National Museum of Qatar. Thank you to the Amir of the State of Qatar for hosting us. 🇺🇸🇶🇦 pic.twitter.com/atqy3t03zW