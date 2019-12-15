شكرا لقرائتكم خبر عن الشبكة اليمنية للتنمية المستدامة تؤهل المبادرات الشبابية لمناصرة أهداف التنمية المستدامة في أكثر من محافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشبكة اليمنية للتنمية المستدامة تؤهل المبادرات الشبابية لمناصرة أهداف التنمية المستدامة في أكثر من محافظة

خاص

اطلقت الشبكة اليمنية للتنمية المستدامة يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 برنامج مبادرات مستدامة و يهدف الى تأهيل المبادرات الشبابية في مختلف محافظات الجمهورية لمناصرة أهداف التنمية المستدامة والعمل على اطلاق مشاريع ومبادرات تساهم في تحقيق هذه الأهداف.

وقال مدير عام الشبكة ان البرنامج يشمل العديد من ورشات العمل و التأهيل العملي للمبادرات لكتابة مقترحات لمشاريع ومبادرات تتمحور حول أهدف التنمية المستدامة وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل اليمن و تدريبهم على الية المناصرة لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح ان ورش العمل التدريبية للمبادرات نفذت في كل من محافظة حضرموت، عدن، صنعاء، إب، وتعز، مأرب والحديدة حيث شارك في البرنامج مئات الشباب من مختلف المبادرات الشبابية.

مؤكداً في ذات الوقت بأن المبادرة الفائزة سيتم اختيارها من بين جميع المبادرات، ومنحها جائزة قدرها مليون ريال يمني من أجل البدء بمقترح المشروع الفائز والذي تم بناءه للعمل على تحقيق ومناصرة أهداف التنمية المستدامة في اليمن.

وأشار مدير عام الشبكة ان هذه الورش التدريبية أقيمت بتمويل ورعاية من الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، وتهدف الشبكة اليمنية للتنمية المستدامة في عام 2020 من خلال برنامج مبادرات مستدامة الى الوصول الى اكبر عدد من المبادرات الشبابية من أجل تعزيز دورهم في مناصرة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة عن طريق مكونات البرنامج المتنوعة والتي تشمل اطلاق منصة معرفية وكذلك ادلة ودورات تدريبية وقاعدة بيانات للمبادرات الشبابية الفاعلة في مجال التنمية المستدامة وأيضا نقل التجارب والخبرات الإقليمية والدولية من اجل الاستفادة منها في اليمن .

جديد اب برس :

Advertisements

تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده

هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة