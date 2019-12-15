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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوف مشروع الاعمار السعودي يقوم بتركيب طاقات شمسية في عدد من مشاريع المياه بالخلق

2019/12/15 الساعة 08:52 مساءً (الجوف - الخليج 365 - فيصل علي)

الجوف فيصل علي

دشن العقيد امين منصور شطيف مدير عام مديرية الخلق مشروع تركيب طاقات شمسية لعدد من مشاريع المياه الممول من برنامج الاعمار السعودي لتنمية اليمن وذلك في مشروع مياه الخلق الاعلي ومشروع المياه بالسوق والذي سوف يستفيد منه سكان مدينة الخلق وشكر العقيد امين منصور شطيف برنامج الاعمار السعودي لتنمية اليمن علي المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي في الجوف يذكر ان البرنامج قد دشن حزمة من المشاريع التنموية في مجال الصحة والتعليم والطرق والمياه بالجوف

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