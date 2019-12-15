شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان ...الوزيران الميسري والجبواني يتلقيان قبل قليل خبر كارثي ينزل على راسهم كالصاعقة ويثير جنونهم ( شاهد 2 صور صدمت كل ابناء الجنوب ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...الوزيران الميسري والجبواني يتلقيان قبل قليل خبر كارثي ينزل على راسهم كالصاعقة ويثير جنونهم ( شاهد 2 صور صدمت كل ابناء الجنوب )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان ...الوزيران الميسري والجبواني يتلقيان قبل قليل خبر كارثي ينزل على راسهم كالصاعقة ويثير جنونهم ( شاهد 2 صور صدمت كل ابناء الجنوب ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.