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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخة موزة والدة أمير قطر تباغت السعودية والامارات وتقدم للرئيس التركي اردوغان هدية لاتقدر بثمن لم يكن حتى يحلم بها ( شاهد الهدية الضخمة )

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