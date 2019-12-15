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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصورة ..دولة عربية كبيرة تباغت الرئيس هادي والملك سلمان وتعترف رسميا بمليشيا الحوثي الانقلابية..وعبد الملك الحوثي يطير فرحا ( صورة صادمة للشرعية )

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