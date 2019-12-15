تدشين مشروع دعم صندوق النظافة ب 12 عربة "قلاب" بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

دشن محافظ محافظة المهرة ، الشيخ راجح سعيد باكريت، وتحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي، مشروع تطوير صندوق النظافة وتحسين المدينة بإضافة 12 عربة نقل جديدة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



وفي التدشين الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي، سالم عبدالله نيمر، ووكيل أول المحافظة، مختار محمد بن عويض الجعفري ، قال المحافظ باكريت، اليوم نسلم صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، 12 عربة نظافة جديدة ستوزع لمركز المحافظة وبقية المديريات.

وأشار إلى أن صندوق النظافة يؤدي دور ومهام كبيرة ويعد الواجهة الأساسية للمحافظة لما يقوم من جهود في نظافة وتحسين وتشجير المدن.

ولفت إلى أن هذا الدعم بالتزامن مع الضغط المتزايد على صندوق النظافة جراء التوسع العمراني وتوافد أعداد كبيرة النازحين إلى المحافظة.

وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة ستواصل تقديم الدعم والمساندة لصندوق النظافة وفقا لإمكانياتها المتاحة.

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من جانبه، قال مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، محمد أحمد عوشن، إن الصندوق اليوم يتسلم الدفعة من الأولى من عربات النظافة.

وذكر أن الدفعة الثانية ستصل في الفترة القادمة.

وأوضح أن الدفعة الأولى ستوزع على المديريات وستحصل مديرية الغيضة العاصمة على أربع عربات والأخرى على مديريات الأخرى.

ووجه عوشن الشكر والتقدير للسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت على دعمها السخي المتواصل لصندوق النظافة.

وبين أنه لأول مرة يتحصل صندوق النظافة على 12 عربة نظافة دفعة واحدة.

حضر التدشين مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالديوان، عدنان بادينار، ومدير عام الأشعال العامة والطرق، المهندس خالد أحمد العماد، ومدير المؤسسة العام للطرق والجسور، المهندس، عوض أحمد قويزان، وعدد من المسؤولين.