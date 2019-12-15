اخبار الخليج / اخبار اليمن

الأحياء السكنية في الحديدة والمزارع تحت نيران المدفعية والقناصة الحوثية مجددا

0 نشر
اليمن العربي - الحديدة 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأحياء السكنية في الحديدة والمزارع تحت نيران المدفعية والقناصة الحوثية مجددا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الأحياء السكنية في الحديدة والمزارع تحت نيران المدفعية والقناصة الحوثية مجددا

الخليج 365 - الحديدة

واصلت مليشيا الحوثي، الموالية لإيران، انتهاكاتها هدنة أممية بقصف عشوائي طال أحياء سكنية في مدينة التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن.

 

وقصفت المليشيا، اليوم الأحد، أحياء مكتظة بالسكان جنوب المدينة بقذائف الهاون الثقيل عيار 82 بشكل عنيف، وتساقط عدد منها بالقرب من منازل المواطنين ومزارعهم. بحسب مصادر عسكرية ميدانية.

Advertisements

 

وكذلك شنت عمليات قصف متواصلة طالت منازل المواطنين بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 خلال ساعات النهار.

 

وأكدت المصادر فتح عناصر المليشيا نيران الأسلحة القناصة ومعدل البيكا صوب فلاحين كانوا في طريقهم إلى مزارعهم جنوب مديرية التحيتا.

 

وارتكبت المليشيا الحوثية جرائم إنسانية بحق المواطنين في مناطق متفرقة جنوب الحديدة، موقعة مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف المدنيين خلال فترة الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر العام الماضي، دون أن تلتزم بأي من بنودها، في ظل صمت أممي ودولي تجاه تلك الخروقات والتصعيد اليومي للحوثيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأحياء السكنية في الحديدة والمزارع تحت نيران المدفعية والقناصة الحوثية مجددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا