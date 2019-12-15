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المليشيات تحتجز وتصادر منزل قائد الجيش الاسبق في الجنوب بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

المليشيات تحتجز وتصادر منزل قائد الجيش الاسبق في الجنوب بصنعاء

الخليج 365 - متابعات

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على حجز منزل الشخصية الوطنية والتاريخية المرحوم حسين عثمان عشال في مدينة صنعاء، والسيطرة عليه.

 

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وذكرت المصادر ان عناصر مليشا الحوثي، حجزت منزل المناضل الوطني حسين عشال، اول قائد للجيش في جنوب اليمن بعد الاستقلال، وقامت باقتحامه والسيطرة عليه، تمهيداً لمصادرته.

 

وتمعن مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، في ممارستها التي تعمق الشرخ في الوحدة الوطنية، والتي ليس اخرها احتلال منزل القائد العام لجيش تحرير جنوب اليمن من الاحتلال البريطاني اللواء الراحل حسين عثمان عشال.

 

ويعتبر الراحل حسين عشال من الشخصيات الوطنية التي كان لها دورها في مراحل النضال الوطني منذ فجر الاستقلال.

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