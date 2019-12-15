محكمة حوثية تُقر بإعدام 4 معتقلين في سجون الكهنوت .. ( أسماء )

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 - صنعاء

أقرت مليشيا الارهاب الحوثية، اليوم الاحد، الحكم بإعدام 4 معتقلين يقبعون في سجون الكهنوت، عبر إحدى المحاكم التي يدين قضاتها بالولاء للمليشيا.



وكتب المحامي عبدالمجيد صبرة، تدوينةً على فيسبوك أكد فيها أن " الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة)، أيدت حكما بإعدام أربعة من المختطفين".

وأضاف المحامي صبرة وهو المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين لدى الميليشيات،" أن المحكمة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بشعبتها الاستئنافية أيدت حكماً ابتدائياً سابقاً قضى بالإعدام "تعزيراً" بحق أربعة من المختطفين لدى الجماعة، بتهمة "التخابر"، وإعانة العدوان، في إشارة إلى التحالف العربي في اليمن.

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والمعتقلين الأربعة المحكوم عليهم بالاعدام، هم محمد هادي ظافر وعلي محمد علي الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبد المجيد عبد الحميد محمد علوس. طبقا لما أكده المحامي صبرة في سياق تدوينته.

ويواجه المعتقلون في سجون مليشيا الكهنوت مخاطر محدقة، حيث حكم على الكثير منهم بالإعدام من ضمنهم ثلاثون معتقلًا حكمت عليهم المليشيا بالإعدام إضافة إلى صحفيين وناشطين سابقين واجهوا نفس الأحكام.

ويقتل العشرات من المعتقلين الأبرياء في السجون نظرًا للتعذيب الشديد الذي يتعرضون له، حيث توجه المليشيا تهمًا لهم دون أية مسوغات قانونية، عوضًا عن كونهم مدنيين يتم اعتقالهم قسرًا من منازلهم والشوارع والطرقات.