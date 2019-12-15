شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : ظهور عملة جديدة في اليمن فئة «2000» ريال .. والمفاجأة في المعلم السياحي الذي تصدرها ( الصورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر بالبنك المركزي اليمني عن وصول فئة جديدة للعملة اليمنية ضمن الاموال الواصلة لعدن اليوم.

واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان فئة جديدة من فئات العملة اليمنية وصلت ضمن الاموال وهي فئة 2000 ريال فيما ظهر معالم مأرب البارزة ( عرش بلقيس ) على واجهة العملة .

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ورجح المصدر ان الفئة الجديدة سيقوم البنك بتأجيل صرفها حاليا لكنها موجودة والمبلغ الذي وصل من فئة 2000 ريال هو أكثر من 20 مليار ريال وبقية الاموال هي من فئات مختلفة ابو 1000 و500 و200 و100 ريال.

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وقال المصدر ان ادخال فئة جديدة للعملة اليمنية من فئة 2000 ريال تؤكد أن العملة في طريقها للتدهور حيث ستكون هذه الفئة اعلى فئة في العملة.