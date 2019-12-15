عـــاجل : العاصمه مسقط تثلج صدور كل اليمنيين وتعلن عن بشرى ساره للجميع بانتهى الحرب في اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements ال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني، الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول، أن "الحوار هو وسيلة جيدة لحل مشكلة اليمن، لكن يجب أن نرى ما إذا كانت هذه المحادثات تؤدي بالفعل إلى هدنة". وخلال لقاءه نائب رئيس مجلس الشورى العماني "عبدالله العمري" على هامش الاجتماع الـ 12 للجمعية البرلمانية الآسيوية في تركيا، وصف لاريجاني، العلاقات الإيرانية العمانية بالجريدة. وأكد أن الأحداث الأخيرة في المنطقة لم تؤثر على علاقات البلدين، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا". وبالإشارة إلى موقف سلطنة عمان تجاه الأزمة اليمنية، أعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني عن أمله أن "يحقق الحوار في اليمن نتيجة عملية لوقف إطلاق النار، وأن قبول وقف إطلاق النار في اليمن هو مسار عقلاني". من جانبه، قال نائب رئيس البرلمان العماني عبد الله بن علي العمري، إن "العلاقات بين إيران وعمان، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين ورجال الأعمال، عميقة وعميقة". وبشأن الأزمة اليمنية، قال العمري: "عمان تراقب بعض المحادثات حول اليمن، ونحن نسعى جاهدين لإيجاد حل لإنهاء هذه الحرب..

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