عــــاجل : عمليات وتحركات سعودية خطيرة قرب مضيق باب المندب وصنعاء تحذر ..تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements الت مصادر إعلامية أن القوات السعودية الغازية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة زقر اليمنية اليمنية المحتلة جنوب البحر الاحمر بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي. ووفق المصادر فأن القوات السعودية أرسلت العشرات من قواتها البشرية إلى جزيرة زقر كبرى جزر أرخبيل حنيش اليمنية . وذكر المصدر وفق موقع ” عربي 21 ” ان اكثر من 50 عسكريا سعوديا وصلوا الى الجزيرة الإستراتيجية التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة الموالية للإمارات. وأوضح ان القوات السعودية بدأت بتشييد مباني محصنة بينها مركزا للقيادة في مؤشر على رغبة سعودية باقامة قاعدة عسكرية في الجزيرة على غرار قيامها بإنشاء معسكرات تدريبية لعناصر القاعدة وداعش في المحافظات الجنوبية المحتلة. وتأتي هذه التحركات الخطيرة في ظل استمرار الحصار والعدوان الجائر ومواصلة القوات البحرية لدول العدوان قرصنتهم على السفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية ومنع دخولها ميناء الحديدة رغم حصولها على تصريحات من الأمم المتحدة. واعتبر مراقبون هذه الخطوات تهيئة سعودية لتفجير الوضع عسكريا في البحر الأحمر والانقلاب على اتفاق السويد والتي تأتي في سياق تنفيذ المخططات الأمريكية الصهيونية بهدف السيطرة على مضيق باب المندب. وكان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى حذر من نتائج وخيمة في ظل الاستمرار في الخروقات لاتفاقية السويد مؤكدا جهوزية القوات المسلحة للرد على أي حماقة وتصعيد عسكري قد تقدم عليها قوى العدوان في الساحل الغربي.



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