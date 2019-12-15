أمنية حجة تقر تشكيل لجنة للنزول الميداني لضبط المتلاعبين بأسعار السلع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 الخليج 365 - حجة ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة حجة اليوم برئاسة المحافظ عبدالكريم السنيني، جملة من القضايا الأمنية والمعيشية في المديريات المحررة بما يكفل استقرار سكانها.

Advertisements وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة ناصر دعقين وعضوية الوكيلان أحمد الجبلي ومحمد صبار ومدراء عموم الشرطة والصناعة والتجارة والشؤون المدنية بالمنطقة، للنزول الميداني وتثبيت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطنين، وضبط المتلاعبين من التجار الذين يستغلون الظروف المعيشية للسكان. كما وقف الاجتماع أمام جملة من القضايا المتعلقة بحماية المواطنين وممتلكاتهم من أي مخاطر سواء خارجية أو الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية والتعامل معها لحماية السكان من مخاطرها.

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