- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يصدر قراراً بتكليف مدير عام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المكلا
أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القرار رقم "187" لسنة 2019م.
وقضى القرار بتكليف الأخ رياض بن صلاح بن سالم الجهوري – مديراً عاماً لمكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت .
ونصت المادة الاخيرة منه بالعمل به من تاريخ صدوره وتبليغ من يلزمه تنفيذة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يصدر قراراً بتكليف مدير عام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.