الميليشيات تواصل إنتهاكاتها للهدنة الأممية في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إنتهاكاتها للهدنة الأممية في الحديدة، حيث قصفت اليوم الأحد، أحياء سكنية في مدينة التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة الساحلية، غرب البلاد.

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واوضحت مصادر ميدانية أن قصف المليشيا، استهدف أحياء مكتظة بالسكان جنوب المدينة بقذائف الهاون الثقيل عيار 82 بشكل عنيف .. مشيرة أن عمليات القصف المتواصلة للميليشيات طالت منازل المواطنين بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23، والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 خلال ساعات نهار اليوم.

وأكدت المصادر أن عناصر الميليشيات فتحت نيران الأسلحة القناصة ومعدل البيكا صوب فلاحين كانوا في مزارعهم جنوب مديرية التحيتا.

الجدير بالذكر ان ميليشيا الحوثي الإنقلابية ارتكبت جرائم إنسانية بحق المواطنين في مناطق متفرقة جنوب الحديدة، موقعة مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف المدنيين خلال فترة الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر العام الماضي، دون أدنى التزام بأي من بنودها، في ظل صمت أممي ودولي تجاه تلك خروقاتها وتصعيداتها اليومية.