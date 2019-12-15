التربية التعليم تبحث مع اليونسكو واليونيسيف إنشاء شبكة معلومات للوزارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس مع ممثلي منظمات اليونسكو واليونيسيف والغذاء العالمي، اليوم بعدن، إمكانية تمويل إنشاء شبكة معلومات خاصة بالوزارة.



وبحسب وكالة سبأ الحكومية فقد جرى الاتفاق على اختيار وتثبيت نظام (السيرفر) الذي سيقوم على أساسه تنفيذ العمل بإنشاء الشبكة.

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وستقوم هذه الشبكة (السيرفر) بتلبية احتياجات الوزارة التقنية من جمع البيانات والمعلومات والمسح السنوي في المدارس، كعدد الطلاب والكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية وغيرها من المعلومات التي يجب إيصالها في وقتها، وستكون هذه البيانات مرتبطة مباشرة من المدرسة مرورا بالمديرية والمحافظة وانتهاء بالوزارة.

وجرى مناقشة إمكانية ربط غرفة التحكم (السيرفر) الخاصة بوزارة التربية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يكون (السيرفر) قابلا لإضافة أي مدخلات جديدة لتلبية احتياجات الوزارة وجميع المنظمات مستقبلا.

وسيعمل فريق مشكل من قبل الوزارة ممثلا باللجنة الإشرافية العليا لنظام إدارة المعلومات التربوية على تنفيذ الاتفاق من خلال إعداد وتوقيت زيارة مشتركة مع برنامج الغذاء العالمي واليونسكو واليونيسيف بهدف دعم نظام تصميم يمني خاص للوزارة وتحديد عدد من المدارس للمرحلة التجريبية لهذا النظام.