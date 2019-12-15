- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يكشف لــ "الخليج 365" حل الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
الشحات غريب
كشف الكاتب والباحث "علي بن شنظور" حل الأزمة اليمنية.
وقال في حواره الخاص الحل يبدأ من إيقاف الحرب لأنها طالت عن ماكان متوقع اضعاف مضاعفة ومن ثم على أطراف الحوار ان يدركوا ان مافي حل سيتم وكل طرف يريد مرجعياته الأحادية او فرض القوة فلو كانت القوة قادرة على حسم الموقف لصالح اي طرف ماطالت الحرب خمس سنوات واهلكت الحرث والنسل.
وأضاف أن الحل الشامل يبدأ من حل قضية الجنوب ومرحلة انتقالية يتحقق فيها الخير والسلام للجنوب وتقرير المصير ايضا السلام لليمن بشكل عام..وتحقيق الأمن للتحالف العربي ولمصالح الجميع في اليمن وباب المندب وتنتهي فيه اي مخاوف تاتي من الشمال على السعودية من جهة الحوثيين بحكم الجوار الحدودي معها او خطر الصواريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي يكشف لــ "الخليج 365" حل الأزمة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.