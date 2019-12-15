محلل سياسي يكشف لــ "الخليج 365" حل الأزمة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف الكاتب والباحث "علي بن شنظور" حل الأزمة اليمنية.



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وقال في حواره الخاص الحل يبدأ من إيقاف الحرب لأنها طالت عن ماكان متوقع اضعاف مضاعفة ومن ثم على أطراف الحوار ان يدركوا ان مافي حل سيتم وكل طرف يريد مرجعياته الأحادية او فرض القوة فلو كانت القوة قادرة على حسم الموقف لصالح اي طرف ماطالت الحرب خمس سنوات واهلكت الحرث والنسل.

وأضاف أن الحل الشامل يبدأ من حل قضية الجنوب ومرحلة انتقالية يتحقق فيها الخير والسلام للجنوب وتقرير المصير ايضا السلام لليمن بشكل عام..وتحقيق الأمن للتحالف العربي ولمصالح الجميع في اليمن وباب المندب وتنتهي فيه اي مخاوف تاتي من الشمال على السعودية من جهة الحوثيين بحكم الجوار الحدودي معها او خطر الصواريخ.