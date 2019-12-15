وزير الإعلام يدين إحكام الإعدام الصادرة من الميليشيات بحق المختطفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

عبر وزير الإعلام، معمر الإرياني، عن إدانته وإستنكاره، بشدة احكام الاعدام تعزيراً التي اصدرتها المليشيا الحوثية المدعومة من ايران بحق عدد من المختطفين في معتقلاتها في محاكمات غير قانونية ولا تتوفر فيها شروط النزاهة والعدالة والحيادية وبتهم ملفقة تتعلق بالتعاون مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن

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وقال في تغريدات بتويتر، "أن هذه المحاكمات غير القانونية التي تجريها المليشيا الحوثية بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي وتصفية الحسابات السياسية تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام ومضيها في انتهاج سياسة التصعيد رغم كل الجهود التي يبذلها الاشقاء والأصدقاء للتهدئة واعادة اطلاق المشاورات السياسية" .

حمل الإرياني المليشيا الحوثية كامل المسئولية عن سلامة جميع المختطفين في معتقلاتها .. مطالباً المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث تحمل مسئولياته وممارسة الضغط لوقف المحاكمات غير القانونية وتنفيذ اتفاق السويد بخصوص تبادل جميع الاسرى والمختطفين .