باحث سياسي يكشف لــ "الخليج 365" الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية لعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف الكاتب والباحث "علي بن شنظور"عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية للعاصمة المؤقته عدن.



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وقال في حواره لــ "الخليج 365" إن الأوضاع طيبة على الرغم مما يحدث بين الحين والآخر من قلاقل أمنية وعلى قول المثل الشعبي عندنا "اذا انت تحت المطر لاتقول يابرداه" الناس اعتادوا على كل شي ولديهم الأمل بأن يتم الخروج من وضع الصراعات البينية ، ومانرجوه أن يتم تنفيذ اتفاق الرياض كما نص عليه حتى لاينهار السلام ويعود الجميع لمربع الصفر الشعب مل من الحروب.

وحول المطلوب فعليا من الحكومة الشرعية حسب الإتفاق، قال هذه الحكومة هي لتسير الأعمال والمفترض أن يعلن الرئيس هادي حكومة جديدة كان يفترض اعلانها في 6 دييسمبر الحالي حسب اتقاق الرياض لكن لم يتم، ومطلوب منها التركيز على عملها الخدماتي والرواتب والأمن وترك الانشغال باي خلاف سياسي نريد حكومة ولو كانت فيها طابع سياسي تكون حكومة تكنو سياسية محايدة وكفاءات ان لم تكن ثكنو قراط خالصة.