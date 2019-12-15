محافظ لحج يناقش الاحتياجات العاجلة على ضوء توجيهات الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة اللواء الركن أحمد عبد الله تُركي ، اليوم ، باستفاضة ، توجيهات الحكومة في ما يتعلَّق بالاحتياجات العاجلة و التدخُّلات الطارئة المُلِحَّة و توفير معدَّات قطاعات : الإصحاح البيئي ، و الصرف الصحي ، و المياه ، و الأشغال العامة و إزاحة الرمال ، بتكلفة إجمالية بلغت : 990 مليون ريال يمني .



وخلال رئاسة محافظ محافظة لحج ، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظافة المحافظة و تحسينها ، أقر الاجتماع شراء جميع الآليات الثقيلة الخاصة بتلك القطاعات . . كما أقر الاجتماع فصل قطاع الصرف الصحي عن الصندوق و نقل مهماته الإدارية و عامليه و توابعه الفنية إلى المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة .

وأقر المجلس ، إقامة 3 حملات نظافة في الشهر الواحد لمديريَتَي الحَوطَة و تُبَن ، و إلتزام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة لحج ، بديمومة ري الأشجار دون انقطاع ، و إصلاح شاحنة صهريج المياه ، بعد رفع تكاليف ذلك رسمياً .

Advertisements

ووَجَّه المحافظ تُركي ، جهات مكتب وزارة الأشغال و مؤسسة المياه و فرع هيئة البيئة و صندوق النظافة بالمحافظة ، بسرعة نزولها إلى حارة قيصى الوسطى بمدينة الحَوطَة ، في غضون 24 ساعة من اليوم الوقوف بمسؤولية أمام أوضاعها البيئية الضرورية التي جلبت الأمراض المعدية ما بين سكانها ، و الرفع بتقرير مفصل لمعالجة هذه الكارثة فوراً .

وأكد محافظ محافظة لحج ، أهمية استمرارية ثلاثية محافظة لحج الفريدة ، التي تميَّزت بها على مدى التأريخ المتمثِّلة بأرض الماء و الخضرة و الوجه الحَسَن .

ولفت إلى أن العمل الجماعي المتكامل ما بين كل الجهات الحكومية ، ينتج عنه تحقيق الازدهار المتقدِّم للمحافظة ، و تباهي مواطنيها بها أمام الجميع كما عهدوها .