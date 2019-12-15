محافظ لحج يشدِّد على تطوير خدمات مستشفى ابن خلدون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 لحج - الخليج 365 شدَّد محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة اللواء الركن أحمد عبد الله تُركي ، على مكتب وزارة الصحة العامة و السكان بالمحافظة و إدارة مستشفى " ابن خلدون " العام بمدينة الحَوطَة ، تطوير خدمات المستشفى الموجهة للمواطنين لكونه يُعَد واجهة المحافظة الصحية الأولى .

Advertisements وحثَّ محافظ محافظة لحج ، في رئاسته ، اليوم ، للاجتماع الخاص بلجنته بحضور وكيل المحافظة رئيس اللجنة صلاح الدَّاؤُودِي ، كل إداريي المستشفى إستشعار المسؤولية الإنسانية الماثلة أمامهم ، فالمستشفى يعني لجميع المرضى فسحة أمل جديدة للحياة من خلال حصولهم على العلاج اللَّازم فيه و الاستشفاء . ووجه بسرعة إجراء الإصلاحات الوظيفية و المالية لتسخيرها فقط في خدمة مرضى المستشفى . . منوِّهاً بتضافر الجهود كافة ارتقاءً بالمستوى العلاجي بالمستشفى .

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