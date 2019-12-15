القوات المشتركة تكبد الحوثيين خسائر في تصديها لهجوم على حيس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
الخليج 365 - الحديدة
تصدت القوات المشتركة، صباح اليوم الأحد، لهجوم شنته مليشيا الحوثي الموالية لإيران على مواقعها في مديرية حيس جنوب الحديدة على الساحل الغربي اليمني.
وقال مصدر عسكري ميداني إن عناصر المليشيا شنت هجوماً على مواقع المشتركة شمال غرب حيس واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة والقذائف.
وأشار إلى أن جنود المشتركة تصدوا للهجوم، وكبدوا المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.
ورفعت المليشيا الحوثية من تصعيدها على المناطق المحررة جنوب الحديدة، في سعي واضح للقضاء على عملية السلام الأممية في المحافظة بقا لاتفاقية السويد.
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