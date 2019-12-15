محافظ لحج يتفقَّد سير الامتحانات الفصلية بمجمع " السَّعيد " التربوي في تُبَن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يتفقَّد سير الامتحانات الفصلية بمجمع " السَّعيد " التربوي في تُبَن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تفقَّد محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة اللواء الركن أحمد عبد الله تُركي ، اليوم ، و معه وكيلَا المحافظة صلاح الدَّاؤُودِي ، و وَضَّاح الحَالِمِي ، سير العملية الامتحانية للفصل الأول من العام الدراسي 2019 م / 2020 م ، بمدرسة مجمع " السَّعيد " للتعليمَين الأساس و الثانوي للبنات بمنطقة صَبِر بمديرية تُبَن بالمحافظة .
وأشاد المحافظ تُركي ، بالروح المعنوية العالية لطالبات المدرسة اللَّاتي ظهرن بها لتجاوز نصف مشوار تحصيل علمي مثالي ظفرن به ، لحجز أماكن علمية عملية مرموقة في المجتمع مستقبلاً .
وأكد تذليل قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج ، لأي عقبات قد تعترض الطلبة كافة بالمحافظة ، لكونهم مفخرة المحافظة التي يعتمد عليها الوطن في عمران صروحه التنموية المتينة .
من جهتها ، إدارة المدرسة و طالباتها ، شكروا محافظ محافظة لحج ، لزيارته لهم و اطلاعه عن كثب على أجواء مضي الامتحانات الفصلية بالمدرسة
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