عسكر يبحث مع مسؤولة أممية أوجه التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
بحث وزير حقوق الإنسان محمد عسكر ، مع ممثّل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى بلادنا الدكتور العبيد أحمد العبيد ، اليوم بعدن أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمفوضية وسبل تعزيزها و تطويرها بما يخدمحقوق الانسان .
وأكد عسكر ، بأهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمفوضية وذلك بدعم المشاريع والأنشطة لتطوير قدرات الكادر الوطني وبناء مهاراته ومعارفه بما يعزز حماية حقوق الإنسان ، و استعداد الوزارة للتعاون مع المفوضية وتسهيل مهام عمل مكتبها الذي تم افتتاحه مؤخرا في عدن .
ودعا الوزير ، الأمم المتحدة بالقيام بواجبها ومسؤليتها المنوطه بها من خلال ممارسة الضغط على المليشيات الحوثية لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ، ووفقا للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والبرتكولات الدولية التي تنص على حماية واحترام حقوق الإنسان .
من جانبه أشاد ممثل المفوضية ، بالجهود المبذولة من قبل الوزارة ودورها في هذه المرحلة الحرجة من حياة اليمنيين .. مؤكدا دعم المفوضية للوزارة في عدد من الأنشطة والبرامج والمشاريع المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال العام 2020م والتي تشمل بناء قدرات الكادر الوظيفي في عملية الرصد والتوثيق لإنتهاكات حقوق المرأة والطفل والإبلاغ عنها .
وثمن دور الحكومة اليمنية بتقديمها لتقرير الاستعراض الدوري الشامل وأهميته التي تطبيق التوصيات في السياسات والخطط الوطنية .
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