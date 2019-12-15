شكرا لقرائتكم خبر عن اشغال محافظة المهرة ينفذ حملة ازالة للمخالفات العشوائية في مدينة الغيضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ مكتب الاشغال العامة والطرق بمحافظة المهرة اليوم الاحد 15 ديسمبر حملة ازالة لمخالفات البناء العشوائي في عاصمة المحافظة مدينة الغيضة بوحدة جوار 311.

وبدأت حملة الازالة.بمنطقة السوق جوار فندق الخليج ومطعم الشلال حيث تم ازالة كل المخالفات العشوائية بالتنسيق بين هيئة الاراضي ومكتب الاشغال العامة والطرق والمجلس المحلي ممثلا بمدير المديرية وادارة امن الغيضة. جديد "الخليج 365" Advertisements

وتمت عملية الازالة بتوجيه من مدير مديرية الغيضة أ. سالم عوض وحضور لافت لكل مؤسسات الدولة المعنية بالمخططات العمرانية علي رأسهم مدير أمن المديرية العقيد عبد الله محمد الحميقاني ونائب مدير امن المديرية النقيب علي محسن القميري وممثل عن مكتب الاشغال والطرق مدير الدائرة القانونية المحامي مجاهد النجار ومهندس المنطقة طه الحامد واخر عن هيئة الاراضي.

الجدير بالذكر ان لقاء سابق قد جمع مدير مكتب الاشغال العامة م خالد العماد مع رئيس نيابة الغيضة القاضي عبدالله المزروعي لإتخاذ الإجراءات القانونية لعملية الازالة لكل المخالفات العشوائية.

ولقيت عملية الإزالة إستحسان وإرتياح من قبل المواطنين بوضع حد لكل المخالفات والتجاوزات التي شوهت المظهر الحضاري لمخططات عاصمة المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشغال محافظة المهرة ينفذ حملة ازالة للمخالفات العشوائية في مدينة الغيضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.