بينهم قيادات.. الأجهزة الأمنية تستقبل وتسهل عودة 162 من المخدوعين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

استقبلت الأجهزة الأمنية في كل من ( محافظة ريمة ، وذمار ، وصنعاء ، والحديدة ، وحجة ، وإب ، وعمران )، خلال النصف الأول من ديسمبر الجاري 2019م، عدد (162) من المخدوعين الذين كانوا يقاتلون في صفوف العدوان الإمريكي السعودي ، منهم 87 مخدوعا بينهم قيادات كانوا ممن جندهم العدوان للقتال في صفه ضمن مليشيات المرتزق طارق عفاش.

وجميعهم تركوا صفوف العدوان ، وعادوا إلى مدنهم وقراهم ،

وقد سهلت الإجهزة الأمنية عودتهم إلى أهاليهم ، بعد أن تواصلوا بالرقم 176 الذي تم تخصيصه ، للمخدوعين الراغبين باستغلال العفو العام .