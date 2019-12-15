- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
استقبلت الأجهزة الأمنية في كل من ( محافظة ريمة ، وذمار ، وصنعاء ، والحديدة ، وحجة ، وإب ، وعمران )، خلال النصف الأول من ديسمبر الجاري 2019م، عدد (162) من المخدوعين الذين كانوا يقاتلون في صفوف العدوان الإمريكي السعودي ، منهم 87 مخدوعا بينهم قيادات كانوا ممن جندهم العدوان للقتال في صفه ضمن مليشيات المرتزق طارق عفاش.
وجميعهم تركوا صفوف العدوان ، وعادوا إلى مدنهم وقراهم ،
وقد سهلت الإجهزة الأمنية عودتهم إلى أهاليهم ، بعد أن تواصلوا بالرقم 176 الذي تم تخصيصه ، للمخدوعين الراغبين باستغلال العفو العام .
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم قيادات.. الأجهزة الأمنية تستقبل وتسهل عودة 162 من المخدوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.