الشبكة اليمنية للتنمية المستدامة تؤهل المبادرات الشبابية لمناصرة أهداف التنمية المستدامة في أكثر من محافظة

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة : مدرعات الامارات تصل شبوة وانفجار وشيك للوضع في محافظتين وتحشيد مستمر وكالة انباء دولية تصدم الشرعية... وتقصم ظهر الرئيس هادي وتهز كرسي الرئاسة وتوجه له ضربة قاضية اقوى من ضربات عبد الملك الحوثي نفسه " صورة " مسؤول جنوبي رفيع على الشرعية يهين الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويمسح بكرامتهم البلاط ويتحداهم ان يتخذو ضده اي قرار " صورة تكشف العمل القذر الذي قام به " وفاة رجل أعمال كبير مع جميع أسرته عقب أدائه العمرة على طريق مكة الرياض

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