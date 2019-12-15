شكرا لمتابعة خبر عن خبر صعق كل اليمنيين وسبب لهم صدمة كبيرة...شبكة دعارة لفتيات يمنيات في عمر الزهور في هذه العاصمة العربية.. شاهد فيديو صادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر صعق كل اليمنيين وسبب لهم صدمة كبيرة...شبكة دعارة لفتيات يمنيات في عمر الزهور في هذه العاصمة العربية.. شاهد فيديو صادم

تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية، من إلقاء القبض على شبكة دعارة تمارس جرائم الرذيلة والمتاجرة بنشر الفاحشة في أوساط المجتمع اليمني. وأوضح مصدر أمني، أنه وبعد عمليات رصد ومتابعة، تمكنت إدارة المباحث العامة في محافظة صنعاء، من ضبط شبكة دعارة . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو ..مهدي المشاط يصدر قرار عاجل ويفرح كل ابناء اليمن خاصة المغتربين في السعودية ودول الخليج ( نص القرار ) خبر صعق كل اليمنيين وسبب لهم صدمة كبيرة...شبكة دعارة لفتيات يمنيات في عمر الزهور في هذه العاصمة العربية.. شاهد فيديو صادم شابة في عمر الزهور ( 18 سنة ) تلقي مصير مرعب ونهاية مأساوية بسبب رفضت هذا الطلب من زوجها عاجل وفي غاية الخطورة ...رئس الوزراء معين عبد الملك يوجه صفعة مدوية للحماية الرئاسية ويباغت عيدروس الزبيدي برسالة عاجلة اثلجت صدره وجعلته يطير فرحا وردنا الان ...اعدام 4 يمنيين في هذه العاصمة العربية بهذه التهمة الخطيرة وردنا الان ...العميد طارق عفاش يباغت الرئيس هادي والملك سلمان ويقدم على هذه الخطوة الرهيبة مع القوات السودانية التي قررت مغادرة اليمن ( صورة ) Advertisements وردنا الان..أمير قطر يباغت الجميع ويصعق الامارات ويعلن قبل قليل الدعم الكامل وتأييده المطلق للشرعية ضد رجل الامارات الأول ويصدر البيان رقم (1) هل تذكرون اللجنة التي شكلها الرئيس هادي للتحقيق في اغتيال الشهيد عدنان الحمادي ..شاهد الامر الصاعق الذي حدث لها واصابها بالرعب والهلع وردنا الان..طبول الحرب تقرع والامارات تدق ساعة الصفر وتفتحم قبل قليل محافظة شبوة بـــ40 مدرعة ومعها قوة ضاربة..ومحافظ شبوة وشيوخ القبائل يتوعدونهم بدفنهم احياء ديوث عديم الشرف والرجولة يسمح لعدد كبير من الرجال لاقامة علاقة اثمة مع زوجته في منزله وعندما ملو من الزوجة وطلبوا ابنته العذراء وافق على الفور ودون تردد مسؤول جنوبي رفيع في الشرعية يهين الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويمسح بكرامتهم البلاط ويتحداهم ان يتخذو ضده اي قرار ( صورة تكشف العمل القذر الذي قام به ) ورد للتو ..عقاب إلهي مزلزل صعق ابو علي الحاكم وابكى كل المشرفين واصابهم بالرعب في منطقة سيلة الملاجم وتكبيرات تعلو في كل مكان بعد هذه المجزرة المروعة وأشار المصدر إلى أنه تم إحالة جميع المضبوطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية، مشيداً بيقظة رجال الأمن واللجان، وتعاون المواطنين الذي ساهم في تحقيق مثل هذه الانجازات. ووزّع الإعلام الأمني مقطع فيديو يكشف عن سلسلة من الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في محافظة صنعاء خلال الأيام الماضية.

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