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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..مهدي المشاط يصدر قرار عاجل ويفرح كل ابناء اليمن خاصة المغتربين في السعودية ودول الخليج ( نص القرار )

يمتلك الكثير من المغتربين اليمنيين في السعودية ودول الخليج عقارات كثيرة في العاصمة صنعاء يقومون بتأجيرها ، كما ان الكثير من الهاربين من جحيم الحرب الى العاصمة صنعاء يشكون من ارتفاع الايجارات ، لذلك صدر قرار بعدم اخذ الضرائب من ملاك العقارات شريطة عدم رفع اسعار الايجارات .

فقد وجهت مصلحة الضرائب مدراء فروع الوحدات التنفيذية لضريبة ريع العقارات في المحافظات التي تحت سيطرة سلطات صنعاء، بتأجيل مطالبة مالكي العقارات السكنية بدفع الضرائب وذلك عوناً لهم على تنفيذ قرار منع رفع الإيجارات على المستأجرين.

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ورد للتو ..مهدي المشاط يصدر قرار عاجل ويفرح كل ابناء اليمن خاصة المغتربين في السعودية ودول الخليج ( نص القرار )

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وجاء في المذكرات الصادرة من مصلحة الضرائب إلى كافة فروعها، التي حصل موقع متابعات على نُسخ منها، أنه “نظرا لظروف الأوضاع الاقتصادية التي سببها العدوان يتم الالتزام بتأجيل متابعة مكلفي ضريبة ريع العقارات السكنية ذو المستويات الدنيا إلى حين إشعاركم في وقت لاحق”.

وحثّتهم على التركيز فقط على مطالبة أصحاب العقارات التجارية.