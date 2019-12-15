مدير شرطة تعز يشدد على رفع الحس الأمني لمواجهة الأخطار في الشمايتين

شدد مدير شرطة تعز، العميد منصور الأكحلي، اليوم الأحد، على أهمية رفع الحس الأمني والتحلي باليقظة التامة لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه العمل الأمني بمديرية الشمايتين جنوبي تعز.

جاء ذلك خلال لقائه قائد قوات الأمن الخاص العميد جميل عقلان ومدير مديرية الشمايتين الأستاذ عبدالعزيز الشيباني، ومدير شرطة بالمديرية العقيد محمد العليمي، على هامش زيارته التفقدية إلى مدينة التربة، جنوب تعز، حيث ناقش اللقاء مجمل القضايا الأمنية في مديرية الشمايتين (وفقا للإعلام الأمني).

وأكد العميد الأكحلي أن شرطة تعز تتابع وبشكل مستمر الأوضاع الأمنية في المديرية وتعمل على تعزيز دور الأمن فيها من خلال الدعم المادي والمعنوي وكذلك التعزيز بالقوة البشرية، بما يحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المديرية.

وثمن الجهود التي يبذلها مدير إدارة الشمايتين والتي تسهم في توفير الخدمات والتخفيف من الأعباء التي يعاني منها المواطنين وتذليل كل الصعوبات أمامهم، مثمنا في ذات الوقت الجهود التي تقوم بها قوات الأمن الخاص ممثلة بقائدها العميد جميل عقلان.





