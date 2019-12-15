المليشيا الحوثية تُنذر مدراء فروع الضرائب لإخفاقهم في تنفيذ مخططها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 - وكالات

قالت وكالة "2ديسمبر"، انها تحصلت على وثيقة صادرة عن مصلحة الضرائب التابعة لمليشيا الكهنوت الحوثية، حملت رسائل اعتراض وتوبيخ لمدراء فروع الضرائب الحوثيين نتيجة اخفاقهم في تنفيذ مخطط المليشيا.



وورد في الوثيقة الموجهة إلى أمين العاصمة ومدير مكتب الضرائب الحوثيين مطالبة بـ"تغطية العجز المُرحل من الأشهر السابقة، وتحقيق المخطط المستهدف للفترة يناير/ ديسمبر 2019.

وذكرت الوثيقة أنه منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر، " تبين ظهور نتائج متدنية ومتواضعة، وعجز عن المخطط، المستهدف في جميع أنواع الضرائب (مركزية/ محلية)، في الإدارة العامة والفروع التابعة له، وظهور مبالغ مرحّلة غير موردة للبنك، وعجز مرحل عن المخطط في الأشهر السابقة".

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وأنذرت المليشيا وفق الوثيقة قيادة مكتب الضرائب وفروعه، نظرًا للإخفاق، مطالبة بتعويض مخططها منذ بداية يناير، مهددة باتخاذ إجراءات صارمة وغير سابقة بما فيها تغيير مدراء الفروع، وإحالتهم للتحقيق بتهمة التهاون والتقصير.

وكانت المليشيا الحوثية عينت مؤخرًا 100 محصل في مكتب الضرائب بالعاصمة صنعاء في ظل إجراءاتها الرامية لرفع سقف الضرائب على التجار خاصة بعد فشل مخطط النهب الذي كانت قد أعدته منذ بداية العام.

ويظهر من خلال الوثيقة أنه يتم نهب مبالغ طائلة من إيرادات الضرائب، إلى حسابات خاصة تتبع قيادات المليشيا ، وهو ما أثار سخط الأخيرة التي تفاجأت بعملية نهب منظمة يقوم بها قادة الكهنوت من مصالح الناس والتجار.