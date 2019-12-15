محافظ شبوة يفتتح ويدشن العام الدراسي بكلية المجتمع بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 - شبوه

افتتح محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ودشن العام الدراسي الجديد بكلية المجتمع بالمحافظة والتي تم اعادة تأهيل مكونات المبنى المخصص لها في مدينة عتق وتجهيزه لدراسة بتمويل من مبيعات النفط والدعم الرئاسي للمحافظة باكثر من اثنين وعشرين مليون ريال .



وعبر المحافظ محمد بن عديو عن سعادته بافتتاح اول كلية للمجتمع بالمحافظة وتدشين العام الدراسي الجديد فيها ، منوها باهمية هذا الصرح المهني الجديد في حياة المحافظة ، مؤكدا على دوره في تأهيل الاجيال من ابناء المحافظة واعدادهم مهنيا وعمليا لسوق العمل ، داعيا الى ضرورة دراسة احتياجات السوق المحلية والشركات من المهن الحرفية وتأهيل وتدريب الشباب عليها .. لافتا بمستقبل التعليم المهني في بلادنا ، وقال بانه يمثل المرتكز الاساس والاول في تحقيق النهضة الصناعية للمجتمعات المتقدمة في العالم اليوم .

ووجه المحافظ باعتماد الدرجات التعاقدية للهيئة التعليمية بالكلية لمدة عام دراسيا .

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وهنأ عمادة الكلية واساتذتها وطلابها بالمناسبة ، متمنيا لهم عاما دارسيا حافلا بالنجاح والتميز العلمي والمهني .

من جانبه اكد عميد الكلية الدكتور محسن باحاج جاهزية عشرين قاعة ومعمل وورشة عمل بالكلية .

منوها اختيارالكلية لدائرتي العلوم الهندسية في برنامج التكييف والتبريد منها وبرنامج التسويق في العلوم الادارية والتي تم اختيارها من بين عشرة برامج تطبيقية لهذا العام ، مفيدا بدراسة هذه التطبيقات العملية والمهنية وادخالها خلال الاعوام الدراسية القادمة ، خاصة مايتصل منها بعلوم المساحة والطرق والنفط والغاز غيرها من مساقات ومعارف المهن الحرفية والصناعية المناسبة لاحتياجات السوق المحلية .

مؤكدا بان هذه التوجهات المستقبلية لرسالة الكلية تحتاج الى تجهيزات متكاملة لمعاملها وورشها التطبيقية .

حضر التدشين عددا من مدراء عموم مكاتب فروع الوزارات بالمحافظة وعميد كلية التربية بالمحافظة الدكتور خالد بن سريع .