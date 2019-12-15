محافظ شبوة يوجه باعادة النظر في مصفوفة المشاريع المقرر تمويلها من مبيعات النفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 - شبوه

وجه محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، باعادة النظر في مصفوفة المشاريع التنموية المقرر تمويلها وتنفيذها في عموم مديريات المحافظة من حصة مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء والتي خصص لها خمسة مليون دولار .

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ووجه المحافظ خلال ترأسه لاجتماع مشترك للجنتي الخطة والمناقصات بالمحافظة اليوم بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل سالم الاحمدي تتولى عملية مراجعة قائمة المشاريع المرفوعة من المديريات ، وخول للجنة صلاحية اعتماد مشروع الى مشروعين في قطاعات الخدمات الاساسية لكل مديرية والشروع في عملية الاعلان عنها .

وكشف المحافظ بن عديو عن اعتزام المشروع السعودي للتنمية واعمار اليمن فتح مكتب له بالمحافظة ، واسند للجنة المذكورة اعلاة مهمة اعداد وتجهيز قائمة بالمشاريع التنموية التي ممكن ان يتبنى المشروع عملية تمويلها خاصة التي تضررت من حرب مليشيا الحوثي على المحافظة .

وقد ناقش الاجتماع الاتجاهات العامة لاعداد الموازنة العامة لدولة بالمحافظة وبرنامجها الاستثماري للعام القادم ، وجرى التأكيد على اهمية الاسترشاد بتوجهيات وزارة المالية في اعداد مؤشرات بنودها تبوبيها على ان تستوعب حجم المتغيرات الاقتصادية وحاجة المحافظة من مشروعات التنمية والقوى الوظيفية .