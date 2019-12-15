وزارة الكهرباء تكشف موعد دخول ثلاث محطات تحويلية للخدمة في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

كشف المتحدث الرسمي في وزارة الكهرباء محمد المسبحي عن موعد دخول ثلاث محطات تحويلية للخدمة خلال العام 2020 .



وقال بإن تشغيل هذه المحطات التحويلية في عدن ستؤدي الى فك الاختناقات حول العاصمة ويساعد في نقل الطاقة من محطات الانتاج وخاصة محطة الرئيس 264ميجا المتطورة الى المواطن في عدن لحج ابين .

ولفت الى ان فرق الشركات المنفذة مستمرة بوتيرة عالية في العمل حتى اللحظة على محطة توليد جديدة ومشروع تصريف الطاقة 132ك.ف وستدخلان الى الخدمة خلال العام المقبل .. مشيرا الى ان إعمال البناء والصبيات الخرسانية مستمرة في هذه المحطات والمنتشرة بثلاث مديريات

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وقال أن وزارة الكهرباء تبذل جهوداً كبيرة لإنجاز مشاريع تصريف الطاقة 132ك.ف ومحطة عدن الجديدة 264ميجا والذي يعتبران أكبر المشارع الاستراتيجي ولم يسبق أن نفذت مثل هذه المشاريع الاستراتيجية الهامة في تاريخ المدينة وسيضيفان خدمة أفضل واستقرار للتيار الكهربائي في عدن ولحج والضالع وابين.

وتابع ان هذه المشاريع سوف تكون نقلة في مجال التوليد والنقل وفرضت نفسها لأن تكون مشاريع متكاملة في التوليد وأيضا مشروع نقل للطاقة 132 كيلو فولت.

واضاف لدينا ثلاث محطات تحويلية جديدة يتم تجهيزها والأعمال الانشائية مستمره فيها الآن وهي( محطة في الحسوة , ومحطة بالمنصورة , ومحطة بخور مكسر ) وستكون هذه المحطات نقلة نوعية والعمود الفقري بالتوزيع

ويتمثل مشروع نقل الطاقة 132kv الحسوة المنصورة خور مكسر وذلك لتصريف الطاقة من محطة الحسوة الإستراتيجية 264 ميجا وات ويتكون المشروع من تصريف الطاقة عبر الابراج و من خلال 26 برج وبارتفاع يصل إلى 42 متر تمتد من من محطة الحسوة بمدينة الشعب إلى المنصورة عبر إبراج ستنصب بالجزيرة بين خطوط الذهاب والإياب للخط الرئيسي المنصورة البريقة وكذا نقل الطاقة عبر كيبل بحري يمتد بطول 10 كيلو متر من المنصورة إلى خور مكسر عبر الخط البحري وصول إلى المحطة التحويلية خور مكسر خطوط النقل ومحطات التحويل الحسوة المنصورة خور مكسر لتصريف الطاقة من محطة الحسوة ويشمل المشروع إنشاء محطات تحويلية.

واختتم المسبحي قائلا. ان شأن هذه المحطات مع شبكة نقل الطاقة من توفير طاقة استيعابية يمكن نقلها تصل إلى 900 ميجاوات وفق مهندسين بالمشروع قابلة للزيادة