شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالوثائق.. الكثيري يعمم قرار تكليف مديرا للهجرة والجوازات بوادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سيئون أصدر وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، تعميما لقرار الأخ المهندس أحمد بن أحمد الميسري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (347) لسنة 2019م المحرر بتاريخ 14 من شهر نوفمبر 2019م القاضي بتكليف الرائد / مساعد عبدالله بن طالب / مديرا للهجرة والجوازات بوادي حضرموت والصحراء.

Advertisements وألزم التعميم الموجة إلى مدراء عموم مديريات الوادي والصحراء ومدراء عموم مكاتب فروع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية بالوادي والصحراء ألزمهم بالاطلاع على القرار واعتماده .

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