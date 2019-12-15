شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي يؤكد دعم المجلس الإنتقالي لكافة المؤسسات العلمية الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل محمد الجعدي على استمرار دعم المجلس الانتقالي لكافة المؤسسات العلمية الجنوبية وجامعة عدن على وجه الخصوص والتعامل مع كافة كوادر تلك المؤسسات للارتقاء بالعملية التعلمية من أجل بناء وطن جنوبي متسلح بالعلم والمعرفة.



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الأحد العميد الجديد لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الأستاذ الدكتور محمد عمر باناجة، وسلفه الأستاذ الدكتورعبدالله محسن باسردة.

وفي مستهل اللقاء، رحب مساعد الامين العام بالأستاذين باناجة وباسردة، شاكراً لهما تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء، مُجدداً تأكيداً على أن المجلس الانتقالي ينظر لكافة الكوادر والخبرات الجنوبية بنظرة واحدة على اعتبار أن الجنوب بحاجتهم لبنائه وتنميته.

وعبّر الجعدي عن سعادته بنجاح أعمال المؤتمر العلمي السنوي الذي أقامته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، برعاية من المجلس الانتقالي، والذي اكتسب أهميته من القضية الذي تمحورت أعماله حولها وهي ( المستقبل الاقتصادي لمدينة عدن)، ومن أوراق العمل والمداخلات القيمة التي قُدمت فيه ، مشدداً على ضرورة متابعة وتنفيد مخرجات وتوصيات المؤتمر.

من جانبهما، قدما الأستاذان باناجة وباسردة، شكرهما وتقديرهما لدور المجلس الانتقالي الجنوبي في دعم العملية التعليمية في كلية الاقتصاد وبقية كليات جامعة عدن ورعاية المجلس للمؤتمر.

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وأكد الدكتور باناجة على استمراره على نهج سلفه في قيادة الكلية واستكمال مابدأه سلفة وعرض مخرجات وتوصيات المؤتمر على مجلس الكلية والعمل على متابعة تنفيذها.

واعتبر باناجة انعقاد المؤتمر خطوة جبارة وحدث علمي واقتصادي هام أقدمت عليها قيادة الكلية السابقة بقيادة الدكتور باسردة، واعدا باستمرار عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية لتكون تقليدا ستحرص قيادة الكلية على انعقاده سنوياً .

وبدوره، ثمن الدكتور عبدالله محسن باسرة الجهود التي بذلها المجلس في سبيل إنجاح المؤتمر الاقتصادي العلمي الأول، مؤكدا ثقته بالقيادة الجديدة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ممثلة بالأستاذ الدكتور محمد عمر باناجة.

وأكد باسردة استعداده للعمل والتنسيق المشترك بما يسهم في نهوض وارتقاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والصروح العملية لجامعة عدن بشكل عام.