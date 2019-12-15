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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب يلتقي وفدي الصين وباكستان في انطاليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
شارك رئيس مجلس النواب سلطان البركاني والوفد المرافق له في فعاليات الجلسة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد بمدينة انطاليا التركية.
والتقى على هامش الاجتماع كل على حده بوفدي البرلمان الصيني والباكستاني، وفي اللقاءين تم بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية والتنسيق في المحافل الدولية.
كما تم مناقشة واستعراض المستجدات والتطورات التي تشهدها اليمن والمنطقة.
وثمن البركاني مواقف الصين وباكستان الداعمة لليمن حكومة وشعبا.
وجدد الوفدان الصيني والباكستاني مواقف بلديهما الداعمة للشعب اليمني والشرعية الدستورية والحفاظ على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.
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