رئيس مجلس النواب يلتقي وفدي الصين وباكستان في انطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

شارك رئيس مجلس النواب سلطان البركاني والوفد المرافق له في فعاليات الجلسة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد بمدينة انطاليا التركية.



والتقى على هامش الاجتماع كل على حده بوفدي البرلمان الصيني والباكستاني، وفي اللقاءين تم بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية والتنسيق في المحافل الدولية.

Advertisements

كما تم مناقشة واستعراض المستجدات والتطورات التي تشهدها اليمن والمنطقة.

وثمن البركاني مواقف الصين وباكستان الداعمة لليمن حكومة وشعبا.

وجدد الوفدان الصيني والباكستاني مواقف بلديهما الداعمة للشعب اليمني والشرعية الدستورية والحفاظ على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.