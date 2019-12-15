الزبيدي يستعرض مع باعش جهود حفظ الأمن والإستقرار في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

ناقش رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، في مكتبه بالعاصمة عدن، مع العميد فضل باعش، قائد قوات الأمن الخاصة، عدن، لحج، أبين، الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب، بما فيها قوات الأمن الخاصة بقيادة العميد فضل باعش.



وأشاد الزُبيدي، بالجهود التي بذلها العميد فضل باعش للحفاظ على هذا الجهاز الأمني وانحيازه ووقوفه مع إرادة أبناء شعبه الجنوبي ضد المخططات التي كانت تُرسم لاستخدام قوات الأمن الخاصة لمواجهة الإرادة الجنوبية.

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وأكد القائد أن جميع الأجهزة الأمنية الجنوبية تمثل أهمية قصوى لتنفيذ الخطط الأمنية لضمان أمن استقرار الوطن والمواطن الجنوبي، مشدداً على ضرورة أن تحافظ قوات الأمن الخاصة على جاهزيتها واستعداها العاليين لما سيوكل إليها من مهام، بحسب ما تضمنته بنود اتفاق الرياض.

ومن جانبه شكر العميد فضل باعش، القائد عيدروس الزُبيدي، على حفاوة وحسن الاستقبال، مؤكداً استعداد قوات الأمن الخاصة لتنفيذ كافة المهام التي ستُوكل إليها، للمساهمة مع باقي الأجهزة الأمنية في حفظ أمن وسكينة العاصمة عدن وباقي المحافظات.