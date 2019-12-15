شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. لقاء بسيئون يناقش مشاريع تحسين وتطوير شبكة الطرق بالمدينة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سيئون التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم بمدير عام مديرية سيئون محمد العامري كرس لمناقشة آلية تنفيذ توسعة طرق مداخل مدينة سيئون من الجهتين الشرقية والغربية لتخفيف حالة الازدحام وتنظيم حركة المرور داخل مدينة سيئون.

Advertisements وأكد وكيل المحافظة حرص السلطة المحلية على تنفيذ مشاريع طارئة تواكب متطلبات المرحلة الحالية لتستوعب التزايد السكاني ، وكذلك الاهتمام بتأهيل وصيانة الطرقات من الحفريات التي تسببت في وقوع الكثير من الحوادث.

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