محافظ الضالع يناقش صندوق صيانة الطرق مشاريع المرحلة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، مع نائب رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز ، اليوم في عدن مشاريع صيانة الطرقات في المرحلة القادمة بالضالع .



وأستعرض اللقاء تنفيذ مشروع طريق الضالع - الشعيب البالغ طولة 24 كيلو من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع الضالع، ومشروع طريق الضالع - الضبيات والشارع العام مدينة قعطبة، بتمويل من الصندوق .

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وتطرق اللقاء إلى المشاريع التي يمولها مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن، في الضالع وتشمل ثمان مشاريع لشوارع وطرقات بطول 2,800 كيلو بتكلفة 600 الف دولار، يجري تنفيذها حالياً، و 11 مشروع لإعادة تأهيل وصيانة طرقات بطول 12 كيلو متر، بقيمة 3 مليون و 857 الف دولار يستعد لتنفيذها بالمحافظة، إلى جانب المشاريع التي يتم دراستها للمحافظة " المدن الحضرية" للعام القادم 2020 البالغ عددها خمسة مشاريع .

وفي اللقاء اكد المحافظ ، اهمية تنفيذ المشاريع التطويرية والتحسينية لشبكة الطرق بالمحافظة التي توقف العمل بها منذ فترة طويلة بسبب الوضع الامني ، والخروج بنتيجة يتلمسها المواطنين حول العمل المؤسسي ، ويخفف من معاناتهم المتمثلة بتردي الطرقات بالمحافظة .

فيما أشار باهرمز، إلى ان الصندوق ينفذ مشاريع خاصة بصيانة وتأهيل عدد من الطرقات الداخلية والرئيسية في مختلف مديريات المحافظة ضمن خطة الصندوق الطارئة لصيانة الطرقات في المحافظات المحررة .

حضر اللقاء وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق المهندس وليد ردمان .