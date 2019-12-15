تدشين المؤتمر الدولي الأول للحوسبة والهندسة الذكية بجامعة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365

عبَّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حسين عبدالرحمن باسلامة، ممثل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن تقديره وسعادته بحضور المؤتمر الدولي الأول للحوسبة والهندسة الذكية الذي ينعقد في رحاب جامعة حضرموت.



ونقل في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحيات القيادة السياسية ممثلةً بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، ودولة رئيس مجلس الوزراء.. مضيفًا أن جامعة حضرموت التي انفردت بهذا التميز والتنوع المعرفي تعد نموذجًا يُحتذى به للجامعات الوطنية.. داعيًا إلى أن يكون العام الجامعي 2020م عامًا للبحث العلمي .

من جهته قال اللواء الركن / فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية إن انعقاد هذا المؤتمر في هذه الظروف يعد علامةً فارقةً في تطور جامعة حضرموت وقيادتها لمسيرة التطور والتنمية بحضرموت، مشيرًا إلى أن حضرموت تعول كثيرًا على مخرجات هذا المؤتمر المهم.

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وبدوره قال الأستاذ الدكتور / محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت إن الاهتمام بالبحث العلمي هو المقياس الحقيقي لتطور الدول والشعوب، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو الأساس لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها البلدان المختلفة، معلنًا عن اقتراح جامعة حضرموت إنشاء صندوق خاص بالبحث العلمي.

وأوضح أن جامعة حضرموت نظمت أربعة مؤتمرات خلال العام 2019م، وتعتزم تنظيم أربعة مؤتمرات علمية أخرى في عام 2020م، منها المؤتمر الخامس لطلاب الجامعة، والمؤتمر السادس للجامعة عن العلوم الأساسية والتطبيقية، ومؤتمران في العلوم الإدارية والهندسة بالتعاون مع جامعة برليس الماليزية، مشيرًا إلى أن عدد الأبحاث التي ستقدم للمؤتمر تتجاوز 60 ورقة بحثية .

وكان الدكتور / فيصل سعيد الرئيس العام للمؤتمر ورئيس المجموعة البحثية لعلماء اليمن قد وجَّه كلمةً عبر الأقمار الصناعية عبَّر فيها عن شكره لجامعة حضرموت؛ لاستضافتها لهذا المؤتمر الدولي الذي يأتي ترجمة للتنسيق بين المجموعة ومعهد المهندسين الإلكترونيين والكهربائيين IEEE في أمريكا .

من جانبه أشار الدكتور بشير عبَّاس سماحة مستشار اتحاد الجامعات العربية والجامعات الروسية إلى أن حضوره للمؤتمر يأتي في سياق تطور العلاقة العلمية بين جامعة حضرموت والجامعات الروسية، مثنيًا على الجهود التي تبذلها قيادة جامعة حضرموت لتطوير علاقاتها بالجامعات العربية والروسية، مشيدًا بنتائج الزيارة الأخيرة لوفد جامعة حضرموت إلى روسيا الاتحادية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي ستعود بالنفع على جامعة حضرموت لتعزيز علاقاتها الدولية.