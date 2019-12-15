بونتلاند تخطط لبدء تسجيل الأحزاب السياسية في الولاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

مهد محمد علي

أطلقت مفوضية الانتخابات في بونتلاند خطتها الإستراتيجية في مناسبة عقدت في غاروي.



ووفقًا لبيان صادر عن اللجنة ، سيتم فتح تسجيل الأحزاب السياسية اعتبارًا من 15 ديسمبر.

وأضاف البيان أن انتخابات البلديات ستجرى خلال العامين المقبلين.

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وفي الشهر الماضي ، وافق المشرعون في بونتلاند على أن اللجنة الانتخابية تتألف من تسعة أعضاء تم تعيينهم في أغسطس من هذا العام.

ويعتقد المحللون أن هذه اللجنة يمكنها فعل المزيد لأنها تتمتع بوقت جيد مقارنة باللجان السابقة التي تم تعيينها خلال السنوات الأخيرة.

وأصبح دني أول رئيس لبونتلاند قام بتشكيل اللجنة الانتخابية في عامه الأول في منصبه.