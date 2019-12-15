وثيقة تكشف عن فضيحة جديدة لمليشيا الحوثي الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت قناة العربية، نقلا عن مصدر، يعمل بأحد المستشفيات الخاصة، أن مصلحة الضرائب بصنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات شكّلت لجنة للنزول إلى المستشفيات الخاصة في المدينة، وإلزام إداراتها بتنفيذ قرار وزارة المالية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، بخصم ضريبة دخل عن كل عملية يجريها المستشفى عند استضافته أطباء من الخارج بمقابل.



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واشترطت وثيقة التوجيه الصادرة عن مليشيا الحوثي، خصم 4% في حال كان لدى الطبيب المستضاف رقم ضريبي، وفي حال لم يكن لديه يتم خصم 15%، على أن تورد هذه النسبة لحسابات الحوثيين.

وهددت المليشيا، بحسب المصدر، المستشفيات بتغريمها مبلغ 500 ألف ريال في حال خالفت التوجيهات.