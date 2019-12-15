القوات المشتركة بالساحل الغربي تكرم قوات الأشاوس السودانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365

كرم، قائد المقاومة الوطنية حراس الجمهورية وعضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قوات الأشاوس السودانية العاملة ضمن التحالف العربي بعد استكمال مهامها في اليمن .



وأكد العميد طارق خلال اللقاء التكريمي بحضور قائد قوات الأشاوس ‏العميد ركن حسين منزول حمدان أزرق، اعتزاز اليمنيين بمساندة الأشقاء العرب في مواجهتهم مع الحلف الإيراني وذراعه الحوثية التي رفضت كل محاولات منعها من إسقاط صنعاء

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يذكر ان قوات الأشاوس السودانية استكملت مهمتها العسكرية في اليمن وسلمت مهامها للقوات المشتركة التي استكملت انتشارها على كل جبهات المواجهات مع مليشيا الحوثي

وقال العميد طارق أن القوات المشتركة وهي تودع أشقاءها من السودان الشقيق تؤكد جاهزيتها وإنجاز مهام التدريب البرية

وأشار إلى أن القوات المشتركة ستواصل واجبها الوطني ومحاربة الحوثي حتى استعادة الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء.