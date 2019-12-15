الزبيدي يُحيي صمود أبناء أبين في وجه المخططات الإخوانية وأعمال الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365

حيا رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، أبناء محافظة أبين وقبائلها ومقاومتها لصمودهم في وجه المخططات الإخوانية، وأعمال الإرهاب الممولة من قبل تلك الجماعة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، ومقاومتها وإفشالها .. داعياً أبناء المحافظة كافة، للوقوف صفاً واحداً للدفاع عن قضية الجنوب وحق شعبه في نيل استقلاله واستعادة دولته.



جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الأحد، اجتماعاً مشتركاً لهيئة رئاسة المجلس، مع الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة أبين، ورؤساء القيادات المحلية للمجلس في مديريات المحافظة.

وثمن الزبيدي تضحيات شهداء المقاومة في أبين وكل الشهداء من منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبيين، متعهداً بالسير على طريقهم وحماية المكتسبات المحققة بفضل تضحياتهم.

Advertisements

ووقف الاجتماع بإسهاب، أمام الخروقات التي ترتكبها الحكومة اليمنية وجيشها لاتفاق الرياض في محافظة أبين، وحشودهم المستمرة المدعومة بالعناصر الإرهابية المتسترة برداء الجيش اليمني، حيث أكد الاجتماع على ضرورة التنسيق بين هيئات المجلس والوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية، لمواجهة التحديات، ورصد جميع الانتهاكات والرفع بها في تقارير يومية بالزمان والمكان الجغرافي.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في محافظة أبين، وأداء عمل هيئات القيادة المحلية في المحافظة والصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عملها، حيث جرى التأكيد على أهمية تفعيل دور الهيئات بالعمل بين أوساط المجتمع لتهيئة الظروف لتنفيذ اتفاق الرياض.

وشدد الاجتماع علي أهمية تحسين الأداء التنظيمي للقيادة المحلية في محافظة أبين والمديريات، وتجاوز المعضلات والظواهر السلبية، والفساد،روالتي تعيق انسيابية أداء عمل الإدارات والمؤسسات الخدمية في المحافظة.

وفي الختام، استعرض الاجتماع، جُملة من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وتم اتخاذ مايلزم بشأنها من إجراءات.